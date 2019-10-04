شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "زراعة البرلمان" يطالب بتنفيذ توجيهات الرئيس بتطبيق الأدنى للأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وانعكاس ذلك على تحسين الأوضاع المعيشية فى المجتمع، وعلى وجه الخصوص الطبقة محدودة الدخل، والفئات المتوسطة.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تأخير تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى تم الإعلان عنه من قبل القيادة السياسية ضمن حزمة الإجراءات التى تم التوجيه بها لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية لمواجهة الآثار المترتبة على إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقي خلال الفترة السابقة، وهذا ما يؤكد عليه القيادة السياسية فى كل اللقاءات، وهناك حزمة من القرارات خلال الفترة الأخيرة الهدف منها مزيد من الاهتمام بملف الحماية والرعاية الاجتماعية، ولهذا لابد من ترجمة هذه التوجيهات على أرض الواقع، للتخفيف عن كاهل المواطنين، والحفاظ على النجاحات والخطوات التى اتخذت حتى الآن.