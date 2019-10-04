البنتاجون يعلن استعداده التعاون مع الكونجرس بشأن قضية عزل ترامب

أعلن البنتاجون، الخميس، استعداده للتعاون مع الكونجرس بشأن التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب، بشأن الضغط على أوكرانيا لغايات انتخابية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان، في مؤتمر صحفي "اليوم.. أمر المجلس القانوني في الوزارة جميع مكاتب وزارة الدفاع بتسليمه كل الوثائق والمحفوظات ذات الصلة، من أجل أن تتم أرشفتها ومراجعتها".



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وأوضح المتحدث أن هذا القرار اتخذ كإجراء استباقي، وليس بضغط من الديمقراطيين في الكونجرس الذين يجرون تحقيقا لعزل الرئيس.

وأضاف "أنا أفهم أن هذه ممارسة شائعة نسبيا عندما يكون هناك اهتمام كبير من الكونجرس أو المفتش العام بإحدى القضايا، الوزارة تتخذ إجراءات استباقية لضمان توافر البيانات، بالنسبة إليّ.. إنه إجراء روتيني، ولكنه استباقي".

وقال هوفمان إن وزير الدفاع مارك إسبر لم يشارك في المكالمة الهاتفية في 25 يوليو/تموز بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي طلب خلالها ترامب "خدمة" من الرئيس الأوكراني، عندما أبلغه الأخير بأنه يريد شراء صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.

وتابع هوفمان "لدى الوزير جدول أعمال مثقل للغاية، هو لا يمضي أيامه في الاستماع إلى مكالمات هاتفية لأشخاص آخرين".