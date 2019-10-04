مسؤول بفتح: "حماس" أمام امتحان كبير أن تقف مع الشعب أو ضده

لفت أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" إلى ان "حركة "حماس" الآن في مواجهة ​الشعب الفلسطيني​ الذي سئم الانقسام والحالة العامة، وما آلت إليه الأمور في ​قطاع غزة​"، مشيراً إلى ان "التشاور مع الفصائل الأخرى وقوى ​المجتمع المدني​ من أجل الوصول للصيغة الأمثل لإجراء ​الانتخابات​، يسير على قدم وساق".

وأشار إلى أن "الذهاب للانتخابات جاء في ظل قيام حماس بالالتفاف كل مرة على ما يطرح من أجل إنهاء الانقسام"، لافتاً إلى أن "ذلك هو ما دفع الرئيس للعودة إلى الشعب صاحب الولاية والقرار لفرض إرادته وقراره على الجميع"، مؤكدا أن "​محمود عباس​ و​القيادة​ سيلتزمون بإرادة الشعب بالشكل أو الطريقة التي يريدها".