سلطات فرنسا وألمانيا وبريطانيا طلبت اجتماعا مغلقا لمجلس الأمن بعد تجربة كوريا الشمالية الصاروخية

ذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس"، أنّ " فرنسا وبريطانيا وألمانيا دعت إلى عقد جلسة مغلقة يوم الجمعة لمجلس الأمن الدولي، بعد آخر تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية انطلاقًا من غواصة".
وكانت قد أعلنت كوريا الشمالية أنّها أطلقت صاروخًا باليستيًّا من غواصة، في ما وصفته بأنّه "مرحلة جديدة من برنامجها العسكري".
ويأتي طلب عقد اجتماع فيما من المقرّر إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الشمالية في نهاية هذا الأسبوع في السويد، حول القدرات النووية لهذا البلد.
يُذكر أنّ كوريا الشمالية تخضع لثلاثة أنظمة عقوبات تبنّتها الأمم المتحدة في عام 2017، بهدف جعلها توقف برامجها النوويّة والباليستيّة. وتشمل القيود المفروضة واردات النفط وحظر صادرات كوريا الشمالية من الفحم والأسماك والمنسوجات.
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