ترامب يعين مبعوثا خاصا لصربيا وكوسوفو

أفاد ​البيت الأبيض​ في بيان أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أعلن اليوم عزمه على تعيين ريتشارد غرينيل من ​كاليفورنيا​، بصفة مبعوث الرئيس الخاصّ لمفاوضات السّلام بين ​صربيا​ و​كوسوفو​".

ولا تزال العلاقات بين صربيا وإقليمها السّابق متوتّرة بعد عقدين على حرب كوسوفو التي أدّت إلى انفصال بريشتينا ومن ثمّ إعلانها ​الاستقلال​. وترفض بلغراد الاعتراف بكوسوفو ولا تزال تعتبرها إقليمها الجنوبي.

وستُضاف هذه المهمّة ​الجديدة​ إلى مهمّات غرينيل (53 عاماً) الذي يتولّى كذلك منصب سفير الولايات المتّحدة في ​ألمانيا​ منذ نيسان 2018، كما شغل منصب المتحدّث باسم البعثة الأميركيّة لدى الأمم المتّحدة إبّان ولاية ​جورج بوش الابن​.

وغرينيل المثلي والمؤيّد لترامب كان عمل في فريق حملة ​ميت رومني​ قبل ​انتخابات​ 2012.