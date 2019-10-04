الجمهورية: عون طلب من الحسن تقريرا عما حصل الأحد الماضي موضحا أن الأجهزة الأمنية لم تبلغه شيئا

ذكرت معلومات صحيفة "الجمهورية"، أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ سأل في جلسة ​مجلس الوزراء​ أمس: "أين أصبح قانون ​ديوان المحاسبة​ بالتدقيق بقطوعات الحساب؟ط، فأجابه وزير المال ​علي حسن خليل​: "في موازنة 2019، تمّ السماح لديوان المحاسبة بملء الشواغر والاستعانة بشركات تدقيق محليّة ودوليّة، للإسراع في التدقيق".

وأوضحت أنّ "الرئيس عون طلبَ من وزير الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ تقريرًا عمّا حصل الأحد الماضي، لافتًا إلى أنّ ​الأجهزة الأمنية​ لم تبلغه شيئًا، وركّز على أنّه "كان من المفروض أن تُعلمنا، لذلك أنتظر منكِ تقريرًا مفصّلًا".