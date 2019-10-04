قرداحي: ليس لدينا مانع من خصخصة "الشرق الأوسط" و"أنترا" وتُباع بالكامل

دعا المستشار الاقتصادي لـ"التيار الوطني الحر" ​شربل قرداحي​، إلى "التمييز بين ​الخصخصة​ التي تعني بيع نشاط اقتصادي من ​الحكومة​ إلى ​القطاع الخاص​ بالكامل، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، أي أن يصبح القطاع الخاص شريكاً للقطاع العام، ومساهماً برأس ​المال​ وشريكاً في الأرباح"، مؤكدا أن "تكتل "​لبنان القوي​" يتعامل مع الأمر على القطعة، فيما يتعلّق بالقطاعات العامة غير الأساسية، مثل شركة "​طيران الشرق الأوسط​"، وبنك "أنترا"، ليس لدينا مانع أن تُخصص وتُباع بالكامل، لأنها عبارة عن نشاط تجاري عادي".

ولفت قرداحي في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الى أنه "في القطاعات الحيوية الاستراتيجية، مثل ​المياه​ و​الكهرباء​ وشركة النقل والقطارات، نسعى إلى شراكة مع القطاع الخاص، الذي يساهم في رأس المال، ويبقى جزء أساسي وكبير منه للدولة"، معتبرا أنه "لا يوجد رفض بالمطلق وقبول بالمطلق للخصخصة، فعندما تكون هناك مصلحة للدولة ببيع قطاع، ويأتي بعائد مالي أعلى وخدمة أفضل واستثمارات ويدخل رأس المال، عندها نوافق إذا كانت هناك شفافية".

وكشف أن "تكتل لبنان القوي"، "تقدّم باقتراح قانون لإنشاء شبكة قطارات وإنشاءات كبرى وحيوية غير موجودة حالياً، يسمح بموجبه بإعطاء امتيازات لشركات عالمية يكون للدولة جزء من الملكية، مثل امتلاك الأرض وحقّ العبور، بينما تستثمر الشركات ب​البنى التحتية​ والتوظيف، وتكون العائدات مشتركة بين ​الدولة​ والقطاع الخاص".