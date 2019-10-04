شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمر حمروش يطالب بتوصيل الغاز الطبيعى للقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور عمر حمروش، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاى البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة، وأمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، الحكومة بتوصيل الغاز الطبيعى لجميع القرى على مستوى الجمهورية، خاصة أن مصر أعلنت الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ولا توجد مشكلة فى ذلك.

وقال "حمروش"، إنه تقدم بطلب إحاطة أمام مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، بشأن أسباب عدم توصيل الغاز الطبيعى لبعض قرى مركز إيتاى البارود وشبراخيت بالبحيرة، بالرغم من انتهاء توصيل الصرف الصحى بهذه القرى منذ سنوات، وبالرغم من إدراج هذه القرى فى خطة الوزارة ولكن لم يتم التنفيذ.

وأشار "حمروش"، إلى أن هذه القرى هى (تكلا العنب، الضهرية، العتقا، الخوالد، أنسلين، فراولد، بإيتاى البارود، وكفر السابى، وجزيرة تكلا بشبراخيت)، موضحًا أن كل هذه القرى تم الانتهاء من توصيل الصرف الصحى فيها منذ سنوات.

وطلب النائب عمر حمروش، بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة لمناقشته بحضور ممثلى الحكومة.

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