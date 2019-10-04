ترامب يدافع عن دعوة أوكرانيا والصين للتحقيق مع أسرة بايدن

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الخميس، صراحة عن دعوة كل من أوكرانيا والصين إلى التحقيق مع أسرة منافسه جو بايدن، رغم أنه يواجه تحقيقا يتعلق بمساءلته على خلفية طلبه من كييف التحقيق مع نجل نائب الرئيس السابق.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "بصفتي رئيسا للولايات المتحدة، لدي الحق المطلق وربما الواجب للتحقيق في الفساد، ويشمل هذا مطالبة أو الاقتراح على دول أخرى أن تساعدنا".

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وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قالت إن ترامب طلب مجددا من حكومة أجنبية التدخل في المعركة الانتخابية الأمريكية المقبلة.

وغردت بيلوسي على موقع "تويتر" الخميس بالقول إن اقتراح ترامب على الصين بأن تجري تحقيقات بحق منافسه السياسي جو بايدن وابنه هنتر يبين أن ترامب "يضع مكاسبه الشخصية السياسية فوق الدفاع عن استقلالية انتخاباتنا".

وكان ترامب شجع الصين وأوكرانيا قبل عدة ساعات أمام الكاميرات أن تجري تحقيقات ضد أسرة بايدن.