نائب وزير الدفاع السعودي: ننظر إلى التهدئة المعلنة من اليمن بإيجابية ونأمل بتطبيقها فعليا

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الجمعة، إن بلاده تنظر إلى التهدئة التي أُعلنت من اليمن بإيجابية.

وأوضح الأمير خالد في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "التهدئة التي أعلنت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دوما، وتأمل أن تطبق بشكل فعلي".

Advertisements

وفي تغريدة أخرى قال الأمير خالد: "آن الأوان ليقف اليمنيين، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفاً واحداً امام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الايراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي مصالح أخرى".

وأضاف: "حديث النظام الإيراني عن تهدئة في اليمن، وربطها بمحاولة الخروج مما يواجهه من أزمات، هو استغلال ومتاجرة رخيصة باليمن وشعبه بعد أن أشعل النظام الايراني الأزمة في اليمن واستمر في تأجيجها".

وأضاف: "يسعى النظام الإيراني وبكل وقاحة لاستغلال اليمن لمصالحه، فمن جهة يلقي باللوم والتهمه على اليمنيين تهربا من مسؤولية أعماله الإرهابية، ومن جهة أخرى يقللون من قيمة اليمنيين بالحديث نيابة عنهم بأنهم من يسعى للتهدئة في اليمن في اطار حملة التضليل والكذب التي لا تنطلي على أحد".