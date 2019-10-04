"تموين الإسكندرية" تشكل غرفة عمليات لمتابعة تطبيق قرار خفض أسعار البنزين

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلن محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تطبيق القرار الذي بدأ إقراره اليوم الجمعة بخفض أسعار منتجات البنزين بقيمة 25 قرشًا.

وقال سعد الله، في تصريحات صحفية، إن أجهزة المديرية ستقوم بمتابعات مكثفة لجميع الأنشطة التموينية بالمحافظة بما يشمل محطات تزويد الوقود ومدى التزامها بالقرار.

وأضاف أن المديرية كانت تلقت مساء أمس الخميس، تعليمات من وزارة التموين، تفيد بخفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشًا، اعتبارًا من الساعة 12 صباح الجمعة، لتصبح الأسعار "بنزين ٩٥ بسعر ٨.٧٥ جنيهات، بنزين ٩٢ ب ٧.٧٥ جنيهات، وبنزين ٨٠ ب ٦.٥٠ جنيهات"، فيما تقرر خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بقيمة 250 جنيها، ليكون ٤٢٥٠ جنيهًا بدلاً من ٤٥٠٠ جنيهًا.

وتطبق الحكومة نظامًا جديدًا لتسعير الوقود يرتبط بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ويجري مراجعته كل 3 أشهر، على أ لا تزيد نسبة الانخفاض أو الزيادة على 10%.​