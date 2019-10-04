امتنعا عن تقديم الخدمة.. نقل طبيبين من مستشفى كفر سعد بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أجرى الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة في دمياط، زيارة مفاجئة إلى مستشفى كفر سعد، لتفقد سير العمل، حيث رافقه السيد صيام مدير المنشأة.

عقد وكيل الوزارة اجتماعًا مع الطاقم الطبي بالمستشفى بعد متابعة الأقسام، وكلف الدكتور طه بدير وكيل المستشفى بنقل اثنين من الأطباء الممتنعين عن تقديم الخدمة إلى مستشفيات أخرى.

كما قرر نقل طبيبي تخدير واثنين آخرين "أطفال" ونائبين للجراحة من خارج المنشأة لرفع قوة العمل.

وشدد على أن المستشفى كيان واحد ليس مقتصر على إدارة بعينها، مؤكدًا على التزام الأطباء بموعد النوتاجية وضرورة إعطاء المريض حقه في العلاج.​