بعد انخفاض سعر البنزين.. هدوء بمحطات وقود كفر الشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت محطات الوقود بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حالة من الهدوء التام، بعد ساعات من قرار خفض أسعار المحروقات.

وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية، الخميس، خفض أسعار بيع منتجات الوقود بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، بقيمة 25 قرشًا لكل منتج، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة.

جدير بالذكر أنه وفق قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية خفض سعر المحروقات، أصبحت الأسعار كما يلي: 6.5 جنيه للتر بنزين 80، و7.75 جنيه للتر بنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95.

فيما تقرر تخفيض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا، ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارًا من الساعة 12 صباح الجمعة.