الكويت تدعو رعاياها للتريث وعدم السفر حاليا إلى العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (د ب أ):

دعا مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية مساء الخميس المواطنين الكويتيين الذين ينوون السفر إلى العراق للتريث وعدم السفر في الوقت الراهن بسبب الاضطرابات والمظاهرات التي تشهدها عدة مدن عراقية.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أهاب المصدر بالمواطنين المتواجدين حاليا هناك إلى ضرورة مغادرة البلاد بالسرعة الممكنة والى اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات المحلية حتى يتيسر موعد المغادرة.

وكان المتحدث باسم عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، على البياتي، أفاد يوم الخميس، بمقتل 25 شخصا بينهم عنصران بقوات الأمن، وإصابة 1484 شخصا بينهم 401 من رجال الأمن، خلال الاحتجاجات التي شهدت اشتباكات مع قوات الأمن في عدة محافظات عراقية.

وتجتاح البلاد حاليا مظاهرات احتجاجية غاضبة في المحافظات العراقية التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات.