الكويت تدعو مواطنيها إلى عدم السفر إلى العراق

دعا مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية المواطنين الكويتيين الذين ينوون السفر إلى العراق إلى التريث وعدم السفر في الوقت

الراهن نتيجة الاضطرابات والمظاهرات التي تشهدها عدد من المدن العراقية.

وأهاب المصدر بالمواطنين المتواجدين حاليا هناك إلى ضرورة مغادرتها بالسرعة الممكنة وإلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات المحلية حتى يتيسر موعد المغادرة.