عاجل-خالد بن سلمان: آن لكل اليمنيين أن يقفوا صفا واحدا أمام مشروع الدمار الإيراني

صرح نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن التهدئة التي أعلنت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دوماً، وتأمل أن تطبق بشكل فعلي كما أكد ذلك ولي العهد. وتابع الأمير خالد بن سلمان، أن حديث النظام الإيراني عن تهدئة في اليمن، وربطها بمحاولة الخروج مما يواجهه من أزمات، هو استغلال ومتاجرة رخيصة باليمن وشعبه بعد أن أشعل هذا النظام الأزمة في اليمن واستمر في تأجيجها.

وشدد نائب وزير الدفاع على أن النظام الإيراني يسعى وبكل وقاحة لاستغلال اليمن لمصالحه، فمن جهة يلقي باللوم والتهمه على اليمنيين تهرباً من مسؤولية أعماله الإرهابية، ومن جهة أخرى يقللون من قيمة اليمنيين بالحديث نيابة عنهم بأنهم من يسعى للتهدئة في اليمن في إطار حملة التضليل والكذب التي لا تنطلي على أحد، و‏ها هو وزير خارجية النظام الإيراني، الذي يزعم حرصه على التهدئة، يحاول الدفاع عن نظامه عبر تحميل مسؤولية الهجمات على بقيق وخريص لليمنيين بشكل جبان دون أي اعتبار لأمن وسلامة واستقرار اليمن.

وذكر الأمير خالد بن سلمان أن الأوان قد حان ليقف اليمنيين، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفاً واحداً أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي مصالح أخرى.