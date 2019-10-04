كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاغون: مستعدون للتعاون مع الكونغرس في قضية عزل ترمب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان، إن المجلس القانوني في الوزارة، أمر جميع مكاتب وزارة الدّفاع بتسليمه كل الوثائق والمحفوظات ذات الصلة بشأن التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب المتهم باستخدام صفقة بيع أسلحة إلى أوكرانيا ورقة ضغط على كييف لغايات انتخابية، من أجل أن تتم أرشفتها ومراجعتها، معلنًا استعدادهم للتعاون مع الكونغرس.

وأوضح المتحدث، في مؤتمر صحفي اليوم، أن هذا القرار اتُّخذ كإجراء استباقي، وليس بضغط من الديموقراطيين في الكونغرس الذين يجرون تحقيقا لعزل الرئيس، متابعًا: "أنا أفهم أن هذه ممارسةٌ شائعة نسبيًا عندما يكون هناك اهتمام كبير من الكونغرس أو المفتّش العام بإحدى القضايا.. الوزارة تتخذ إجراءات استباقية لضمان توافر البيانات، بالنسبة إليّ، إنّه إجراء روتينيّ، ولكنه استباقي".

وقال هوفمان إنّ وزير الدفاع مارك إسبر لم يشارك في المكالمة الهاتفية في 25 يوليو بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي طلبَ خلالها ترامب خدمة من الرئيس الأوكراني عندما أبلغه الأخير بأنه يريد شراء صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.

وتابع هوفمان "لدى الوزير جدول أعمال مثقل للغاية، هو لا يمضي أيامه في الاستماع إلى مكالمات هاتفية لأشخاص آخرين".