أعفى 67 إخوانيا.. حمدوك يجتث الإرهاب من جامعات السودان

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الخميس، قرارات أعفى بموجبها 67 من قيادات تنظيم الإخوان المعزول من مناصبهم كمدراء ورؤساء مجالس إدارات بالجامعات الحكومية.



وشملت إعفاءات حمدوك 35 مدير جامعة حكومية محسوبون على التنظيم الإخواني البائد وتعيين آخرين بدلا عنهم، حيث حصلت الأكاديمية التي اعتذرت عن تولي عضوية المجلس السيادي فدوى عبدالرحمن طه على منصب مدير جامعة الخرطوم كبرى الجامعات السودانية.

وأعفى رئيس الوزراء 27 من قيادات الصف الأول بحزب المؤتمر الوطني الذراع السياسية لتنظيم الحركة الإسلامية الإخوانية من مناصبهم كرؤساء مجالس إدارات بالجامعات الحكومية.

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وأقيل وزير النفط السابق مكاوي محمد عوض من رئاسة مجلس إدارة جامعة الخرطوم، والفاتح عروة من جامعة النيلين، والإخواني البارز عوض أحمد الجاز من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

وأعفى وزير الخارجية السابق إبراهيم غندور من رئاسة مجلس إدارة جامعة بخت الرضا، ونائب البشير حسبو محمد عبدالرحمن من جامعة الضعين، ورئيس الوزراء السابق محمد طاهر ايلا من جامعة البحر الأحمر.

رئيس الوزراء السوداني أعفى أيضا رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر من رئاسة مجلس إدارة جامعة الدلنج، ومساعد البشير فيصل حسن إبراهيم من جامعة الدلنج، والإخواني علي كرتي من جامعة البطانة.

وتضمنت قرارات رئيس وزراء السودان إعفاء نواب مديري 4 جامعات حكومية هي الخرطوم، بحري، أمدرمان الإسلامية، القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، وهم محسوبون على نظام الإخوان.

ووجه حمدوك وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.