الكويت تدعو رعاياها لعدم السفر للعراق في الوقت الراهن

دعا مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكویتیة، مساء الخمیس، رعاياها لعدم السفر في الوقت الراهن للعراق نتيجة المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها محافظاتها.

وطالب المصدر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية، الكويتيين الموجودين هناك إلى ضرورة مغادرتھا واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وحذر المصدر من السير وسط التجمعات والاقتراب منها وضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية.

وأكد المصدر، أن السفارة الكويتية على أتم استعداد لتقديم مساعدات فورية لمن تواجهه أية مشكلات.

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والثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اندلعت احتجاجات واسعة في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

وبدأت القوات الأمنية العراقية، فجر الأربعاء، بالانتشار المكثف في شوارع بغداد وعزلتها عن باقي مدن العراق.

كما قطع الأمن العراقي الجسر الجمهوري المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، والتي تحتضن المقرات الحكومية والبعثات الدبلوماسية، ومنعت المتظاهرين من الدخول إلى ساحة التحرير مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وشهد العراق، اليوم، انقطاعا بخدمات الإنترنت في جميع أنحاء البلاد بالتزامن مع احتجاجات واسعة.

ونددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق باستخدام القوات الأمنية العنف لتفريق المتظاهرين السلميين في بغداد والمحافظات الأخرى، للمطالبة بالإصلاح والخدمات.

وفرضت السلطات العراقية حظراً للتجوال في محافظتي بابل والنجف الأشرف، وذلك من الساعة الرابعة عصراً وحتى إشعار آخر.