عادل عبدالمهدي: نناقش قرارا بمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلا كافيا

رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي - أ.ف.ب

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الجمعة، إن هناك مشروع قرار لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلا كافيا، يضمن لكل عائلة العيش بكرامة.

وأضاف عبد المهدي، في خطاب له، أن حظر التجوال المفروض حاليا كان قرارا صعبا، ولكنه لا غنى عنه في ظل هذه الظروف.

وتابع عبد المهدي أنه لا بد من إعادة الحياة لطبيعتها في كل المحافظات واحترام سلطة القانون، لتضييع الفرصة على من يحاول استغلال هذه المظاهرات.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أنه تم الاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين ممن لم يرتكبوا أعمالا جنائية.

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وعن قرارات الإصلاح، قال المهدي إنه تم رفع مقترحات لمجلس النواب لإصلاح النظام الانتخابي بما يعزز شفافيته، مطالبا بمساعدة الحكومة على تأدية واجباتها تجاه الشعب العراقي.



وأكمل عبد المهدي "حاسبونا عن كل ما نستطيع القيام به في الأجل المباشر، ولا توجد حلول سحرية، ولا يمكن تحقيق كل الأحلام خلال سنة واحدة".

وأوضح عبد المهدي أنه طالب مجلس النواب بإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية.

وأشار عبد المهدي إلى أن الحكومة اتخذت قبل أيام إجراء قانونيا بتنحية 1000 موظف حكومي اتهموا بالفساد، ومنعهم من تولي أي وظيفة حكومية مستقبلا.

والثلاثاء الماضي، اندلعت احتجاجات واسعة في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

وبدأت القوات الأمنية العراقية، فجر الأربعاء، بالانتشار المكثف في شوارع بغداد وعزلها عن باقي المدن.