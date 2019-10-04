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البنتاجون يستعد للتحقيق في قضية عزل ترامب
الجمعة 4 أكتوبر 2019
كتب
الخليج 365
أعلن البنتاجون استعداده للتعاون مع الكونجرس بشأن التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب المتهم باستخدام صفقة بيع أسلحة إلى أوكرانيا ورقة ضغط على كييف لغايات انتخابية.
وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان في مؤتمر صحفي "اليوم، أمَرَ المجلس القانوني في الوزارة (...) جميع مكاتب وزارة الدّفاع بتسليمه كل الوثائق والمحفوظات ذات الصلة، من أجل أن تتم أرشفتها ومراجعتها".
وأوضح المتحدث أنّ هذا القرار اتُّخذ كإجراء استباقي، وليس بضغط من الديموقراطيين في الكونجرس الذين يجرون تحقيقا لعزل الرئيس.
وأضاف "أنا أفهم أنّ هذه ممارسةٌ شائعة نسبيًا عندما يكون هناك اهتمام كبير من الكونجرس أو المفتّش العام بإحدى القضايا: الوزارة تتخذ إجراءات استباقية لضمان توافر البيانات. بالنسبة إليّ، إنّه إجراء روتينيّ، ولكنه استباقي".
وقال هوفمان إنّ وزير الدفاع مارك إسبر لم يشارك في المكالمة الهاتفية في 25 تموز/يوليو بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي طلبَ خلالها ترامب "خدمة" من الرئيس الأوكراني عندما أبلغه الاخير بأنه يريد شراء صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.
وتابع هوفمان "لدى الوزير جدول أعمال مثقل للغاية. هو لا يمضي أيامه في الاستماع إلى مكالمات هاتفية لأشخاص آخرين".
وصادقت الولايات المتحدة الخميس على بيع صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات إلى أوكرانيا.
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