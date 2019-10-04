شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد تستدعي السفير الإيراني.. وواشنطن تجلي موظفيها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد)

استدعت وزارة الخارجية العراقية أمس (الخميس) السفير الإيراني في بغداد أريج مسجدي، وأبلغته رسالة احتجاجها على تصريحاته التي هدد فيها باستهداف قوات التحالف والقوات الأمريكية الموجودة في العراق حال تعرض بلاده لأي اعتداء عسكري من قبل التحالف أو الولايات المتحدة.

وقالت مصادر عراقية لـ«الخليج 365» إن وزارة الخارجية طلبت من مسجدي التقيد بالأعراف الدبلوماسية وعدم إطلاق أي تصريحات تتجاوز دوره الدبلوماسي، وجاء تحرك وزارة الخارجية العراقية بعد أن طالب أعضاء في البرلمان العراقي حكومة بلادهم باتخاذ إجراءات قاسية بحق السفير الإيراني في بغداد بسبب محاولته لما وصفوه جر العراق لمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية واصفين التهديدات التي أطلقها الدبلوماسي الإيراني بضرب القوات الأمريكية في العراق بـ «الصلافة». ودعت مذكرة برلمانية يجري الإعداد لها، واطلعت "الخليج 365" على مسودتها، وزارة الخارجية العراقية للتحرك الفوري وإبلاغ طهران بأن سفيرها تجاوز الأعراف الدبلوماسية ووظيفته بتدخله السافر في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.

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من جهة أخرى، تعرضت المنطقة الخضراء وسط بغداد أمس إلى قصف صاروخي من جهات مجهولة، ووفقاً لمصادر أمنية تحدثت إلى "الخليج 365" فإن «صاروخا سقط قرب السفارة التركية في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد»، مضيفة أن صاروخا آخر سقط مستهدفا جسر الحارثية القريب من نهر دجلة في محيط المنطقة الخضراء.

على صعيد آخر، أجلت السفارة الأمريكية في بغداد أمس موظفيها غير الأساسيين.

وفي غضون ذلك، وجهت السلطات العراقية أمس بإغلاق كافة المنافذ البرية مع إيران ومنعت عشرات الإيرانيين من دخول أراضيها، فيما قالت السلطات الإيرانية أنها تلقت طلباً من بغداد بإغلاق المنافذ.