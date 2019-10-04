شكرا لقرائتكم خبر عن باريس: مقتل 5 بينهم مسلح في هجوم على مركز شرطة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس)

قتل 4 شرطيين أمس (الخميس) في اعتداء بالسلاح الأبيض شنه رجل على أفراد شرطة بمقرها في قلب المركز التاريخي للعاصمة باريس قبل أن يلقى المنفذ حتفه برصاص الشرطة نفسها.

وأفادت مصادر متطابقة بأن المهاجم كان موظفاً في مكان الهجوم، فيما قالت الشرطة إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 4، إضافة إلى المهاجم، وذلك بعد وفاة شرطي متأثر بجروحه.

وأفاد صحفيون بأن إجراءات أمنية مشددة فرضت حول المقر الواقع في قلب باريس التاريخي، كما وصلت سيارات إسعاف إلى المكان.

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وأرجأ وزير الداخلية كريستوف كاستانير زيارته إلى تركيا كما كان مقرراً، وتوجه إلى المكان وفقاً لمصادر.

وجرى بث رسالة إنذار عبر مكبرات الصوت في قصر العدل في باريس الواقع قبالة مقر الشرطة.

وقالت الرسالة «وقع اعتداء في مقر الشرطة والوضع تحت السيطرة»، ولكنّها أشارت في الوقت نفسه إلى أن المنطقة «لا تزال تحت المراقبة».