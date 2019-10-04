شكرا لقرائتكم خبر عن النجيفي يطالب بالحوار.. والصدر: الحكومة تنتظر الإملاءات الخارجية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي أن الحوار المباشر والصريح والتعديل الوزاري الواسع ومحاسبة رؤوس الفساد، وخلق فرص عمل عاجلة، وضبط السلاح وتعزيز سيادة العراق وقراره المستقل، هي مسألة ضرورية وحتمية.

وقال في تغريدات على حسابه في تويتر أمس (الخميس): «الإصلاحات العميقة ضرورية لاستقرار البلد ونتمنى أن تنفذ بأسلوب مسيطر عليه وبسياقات غير تقليدية أو ستندفع الأمور إلى التغيير الشامل مع النهايات مجهولة العواقب فرفقاً بالعراق وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا»

فيما اتهم التيار الصدري رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي بانتظار الإملاءات الخارجية، مؤكداً أن وضع الحكومة صعب جدا وواجب على عبدالمهدي مواجهة الشعب، وتوقع التيار الصدري في بيان له أمس بدء اعتصامات سلمية منظمة بدءا من اليوم (الجمعة)، متهماً الحكومة وما سماه بـ«إعلام بعض الجهات»، بالعمل على تشويه المظاهرات السلمية وإسقاطها، مشيراً إلى أن هذه المظاهرات لكل العراقيين والمشاركة بها سلمية.