الأمم المتحدة ترحب بقرار الحكومة العراقية بإجراء تحقيق عقب المظاهرات الدامية

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جدة - خالد شويل - واس (الأمم المتحدة) رحب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بقرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي فتح تحقيق بعد سقوط قتلى وجرحى خلال تظاهرات اليومين الماضيين في بغداد ومحافظات أخرى. وأفاد دوجاريك في إجابته على سؤال أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي اليومي من مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك عن أحداث العراق، بأنه يأمل في أن تضطلع الحكومة والمتظاهرون بحوار يقود إلى تخفيض مستوى التوتر، حاثًّا إياهم على الابتعاد عن العنف وتجنّب الاستخدام المفرط للقوة.

رحب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بقرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي فتح تحقيق بعد سقوط قتلى وجرحى خلال تظاهرات اليومين الماضيين في بغداد ومحافظات أخرى. وأفاد دوجاريك في إجابته على سؤال أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي اليومي من مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك عن أحداث العراق، بأنه يأمل في أن تضطلع الحكومة والمتظاهرون بحوار يقود إلى تخفيض مستوى التوتر، حاثًّا إياهم على الابتعاد عن العنف وتجنّب الاستخدام المفرط للقوة.

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