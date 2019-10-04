شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو مواطنيها عدم السفر للعراق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كونا (الكويت)

وأوردت الوكالة نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكویتیة دعوته للمواطنین الكویتیین الذین ینوون السفر إلى العراق إلى التریث وعدم السفر في الوقت الراھن نتیجة الاضطرابات والمظاھرات التي یشھدھا عدد من المدن العراقیة.

دعت وزارة الخارجية الكويتية مواطنيها للتريث وعدم السفر للعراق، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»أمس (الخميس).