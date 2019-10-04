شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتصالات النواب: اكتمال مثلث التشريعات الخاصة بالقطاع لمواجهة الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، سيشهد اجتماع مثلث التشريعات الخاصة بقطاع الاتصالات التى من شأنها تحقيق ردع ومواجهة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، ومواجهة الجرائم الإلكترونية المنظمة.

وأضاف بدوى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أحد هذه التشريعات المهمة ممثلاً فى قانون حماية البيانات الشخصية، انتهت منه اللجنة فى دور الانعقاد السابق ومن المتوقع أن تشرع الجلسة العامة لمجلس النواب فى مناقشته خلال أسابيع، لافتًا إلى أن القانون الثانى يتمثل فى المعاملات الإلكترونية والمعروف إعلاميًا بـ"التجارة الإلكترونية" ومن المتوقع أن يصل من الحكومة مطلع الشهر المقبل حسبما أفاد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الضلع الثالث فى مثلث التشريعات يتمثل فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذى سبق وأقره المجلس بالفعل، وطالبت أكثر من مرة بضرورة سرعة إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة له، لاسيما وأهميته فى مكافحة كل جرائم الإنترنت، متابعًا: سيكتمل مثلث التشريعات الخاصة بضبط السوشيال ميديا خلال الدور الحالي، البعض يتساءل لماذا لا يوجد عقوبات رادعة للشائعات والافتراءات ومحاولات تصدير حالة الإحباط فى الشارع، لكن هناك قانون متكامل يواجه الجريمة بكل أشكالها، ممثلاً فى قانون مكافحة جرائم الإنترنت، وطالبت الجهة التنفيذية بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لتحقيق الردع المطلوب.

جدير بالذكر، أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شهدت فوز النائب أحمد بدوى برئاستها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير وذلك للعام الثانى على التوالي، فيما فاز النائب يوسف الصاوى والنائب أحمد البعلى بمنصبى وكيلى اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، وحافظ النائب أحمد زيدان على مقعد أمانة السر للعام الخامس على التوالي.