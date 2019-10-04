تعرف على أبرز أكاذيب الإخوان منذ عهد مؤسسها حسن البنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الفيديوهات المفبركة والأكاذيب التى اعتمدت عليها قنوات الإخوان للتحريض ضد مصر، الحديث حول تاريخ الجماعة فى الأكاذيب والشائعات سواء لتجميل صورتها أمام عناصرها أو فى محاولاتها تشويه مصر. ويستعرض ”الخليج 365” أبرز تلك الأكاذيب. ـ ادعاء عدم تورط الإخوان فى محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى حادث المنشية واعتبارها تمثيلية للتخلص من الجماعة. ـ فبركة لقاء زعمت الإخوان أنه حدث بين حسن البنا وطه حسين لتجميل صورة مؤسس الجماعة. ـ محاولة تبرئة حسن البنا من تورط الإخوان فى قتل النقراشى. ـ ادعاء الإخوان عدم وجود علاقة بين التنظيم الخاص خلال إدارة عبد الرحمن السندى بالجماعات اليهودية بمصر خلال فترة الأربعينيات والمشاركة معهم فى حرق محلات. ـ أكاذيب الإخوان حول الاتهامات التى وجهت إلى سيد قطب لإعدامه ملفقة. Advertisements ـ أكاذيب الإخوان حول عدم علاقتها بحركات حسم ولواء الثوار.

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