"البحوث الإسلامية" يختتم دورة تنمية المهارات الإعلامية للواعظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اختتم مجمع البحوث الإسلامية فعاليات الدورة التدريبية التي نظمها للواعظات في مجال تدريب وتنمية مهارات الاتصال والإعلام، بحضور متخصصين في مهارات الاتصال والإقناع وفن التحرير والتصوير، وذلك في إطار اهتمام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتأهيل الواعظات والاستفادة من قدراتهن في الجانب التوعوي والدعوي.

وقال الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية - في بيان اليوم - إن برنامج عمل الدورة استهدف تنمية مهارات الواعظات وقدرتهن على التواصل الفعال مع الجماهير من خلال تنوع سبل ووسائل التواصل المباشر وغير المباشر مع مختلف شرائح المجتمع، وذلك لتكثيف مشاركتهن في برامج التوعية خلال المرحلة المقبلة.

من جانبها قالت الدكتورة إلهام محمد شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، إن الدورة حققت الكثير من أهدافها، وشهدت ورش العمل بها تدريبا فعليا على التعامل مع الكاميرات داخل الاستوديوهات، وكيفية إجراء حوار إيجابي وهادف يلبي احتياجات الجمهور في القضايا المعرفية المختلفة.

وأوضحت أنه سوف يتم تكرار الدورة خلال الفترة المقبلة للمجموعات المتبقية من الواعظات لإعدادهن جميعا وتنمية قدراتهن؛ بما يسهم في دورهن التوعوي والمجتمعي.