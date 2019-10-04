ليلة من الفوضى في وسط مدينة نيتّونو، الواقعة جنوب العاصمة الايطالية روما،
و بحسب موقع " الايطالية نيوز" امس الاربعاء 2 اكتوبر 2019 إذ قام مواطن تونسي، وهو يقود سيارته في حالة سكر ، بالأخص دام مع عدة سيارات كانت متوقفة، مما أدى إلى إتلاف اثنين منهم، بالإضافة إلى إصابة سيارته بأضرار.
الحادثة لم تنته هذا فقط، بمجرد وصول رجال الأمن، الذين تدخلوا للتحقق من الوقائع وتحرير المخالفة، قام الرجل، البالغ من العمر 40 عامًا، بمهاجمتهم فأصاب أحدهم بعضة والثاني بضربة رأسية.
و قُبض على التونسي الأربعيني بتهمة الاعتداء على موظفين عموميين خلال مزاولة خدمتهم وإلحاق إصابات شديدة بأحدهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ايطاليا / اعتقال تونسي "ثمل" تسبب في حادثة سير واعتدى على رجال أمن في "نيتّونو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.