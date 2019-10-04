ايطاليا / اعتقال تونسي "ثمل" تسبب في حادثة سير واعتدى على رجال أمن في "نيتّونو"

ليلة من الفوضى في وسط مدينة نيتّونو، الواقعة جنوب العاصمة الايطالية روما،

و بحسب موقع " الايطالية نيوز" امس الاربعاء 2 اكتوبر 2019 إذ قام مواطن تونسي، وهو يقود سيارته في حالة سكر ، بالأخص دام مع عدة سيارات كانت متوقفة، مما أدى إلى إتلاف اثنين منهم، بالإضافة إلى إصابة سيارته بأضرار.

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الحادثة لم تنته هذا فقط، بمجرد وصول رجال الأمن، الذين تدخلوا للتحقق من الوقائع وتحرير المخالفة، قام الرجل، البالغ من العمر 40 عامًا، بمهاجمتهم فأصاب أحدهم بعضة والثاني بضربة رأسية.

و قُبض على التونسي الأربعيني بتهمة الاعتداء على موظفين عموميين خلال مزاولة خدمتهم وإلحاق إصابات شديدة بأحدهم.