البحرية الليبية انقذت قرابة سبعة آلاف مهاجر خلال تسعة أشهر

وكالات - أعلنت القوات البحرية الليبية أنها أنقذت قرابة سبعة آلاف مهاجر قبالة سواحل البلاد خلال الأشهر التسعة الماضية، وفقا لما أفاد به العميد أيوب قاسم المتحدث باسم هذه القوات.
وقال العميد قاسم في تصريح لوكالة فرانس برس اليوم الخميس 3 اكتوبر 2019 ، إن "دوريات خفر السواحل بالبحرية الليبية تمكنت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 من إنقاذ 6835 مهاجرا من جنسيات مختلفة، في حين وصل عدد المفقودين الى 190 مهاجرا".
ولفت العميد قاسم إلى انخفاض عدد الذين أنقذتهم البحرية الليبية في عرض البحر المتوسط بنسبة 42.8% خلال العام 2018، فيما انخفض عدد المفقودين بنسبة 41.5% خلال الفترة نفسها.
وأشار المتحدث باسم البحرية الليبية، إلى أن هذه الإحصائيات "تبرز الجهود الكبيرة التي يقوم بها عناصر حرس السواحل في إنقاذ المهاجرين ما أدى الى انخفاض ملحوظ في عدد الغرقى والمفقودين في منطقة البحث والإنقاذ الليبية وداخل مياهنا البحرية".
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