وزارة الدفاع السعودية تفتح باب التجنيد للنساء

​أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فتح بوابة القبول والتجنيد للتقديم على الوظائف العسكرية النسائية، من رتبة جندي أول إلى رتبة رقيب. الوظائف العسكرية النسائية، من رتبة جندي أول إلى رتبة رقيب. وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إنها فتحت باب القبول والتجنيد للتقديم على الوظائف العسكرية النسائية برتبة (جندي أول- عريف- وكيل رقيب- رقيب)، بدءا من الأحد. الوظائف العسكرية النسائية برتبة (جندي أول- عريف- وكيل رقيب- رقيب)، بدءا من الأحد. وأوضحت أنه "على الراغبات بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد".

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