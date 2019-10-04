الاحتجاجات تبعثر أوراق 11 دولة

يقول موقع businessinsider: إنه بدءا من مسيرة الحقوق المدنية إلى واشنطن التابعة لحركة الحقوق المدنية وحتى استقلال الهند، لقد ترك المحتجون آثارا قوية في العالم. تاريخيًا، لقد كانت الاحتجاجات منفذا للفئات المهمشة كي تعبر عن استيائها.

اليوم، الاحتجاجات مثل إضراب المناخ العالمي الشهر الماضي، واحتجاجات هونغ كونغ الجماعية المستمرة التي تعتبر نداءات للسياسيين كي يغيروا من سياساتهم. إضراب المناخ مثلًا جذب أكثر من 6 ملايين محتج في أرجاء العالم، مما جعله أكبر مظاهرة ضد التغير المناخي في التاريخ.

في حين أن المحتجين قد تغيروا بشكل جذري مع ظهور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنهم لا يزالون وكلاء أقوياء للتغيير.

ويقول الكاتبان إيفان دي لوس وجوليانا كابلان في تحليلهما على موقع businessinsider إن الاحتجاجات تجتاح في الوقت الحالي جميع أنحاء العالم من محتجي «السترات الصفراء» في باريس وحتى المحتجين الإندونيسيين ضد القانون الجنائي الوحشي.

هونج كونج

في هونج كونج، قانون جديد لتسليم المجرمين، أثار الاحتجاجات مرة أخرى في يونيو، ولكن الصراع يتصاعد.

عشرات الآلاف من المحتجين قد تظاهروا في شوارع هونغ منذ شهر يونيو، وذلك ضد القانون الجديد الذي سيقوم بتسليم الأشخاص المتهمين بجرائم إلى الصين كي تتم محاكمتهم هناك.

إندونيسيا

في الأسبوع الماضي، آلاف المحتجين في جاكرتا تصادموا مع الشرطة بعد الإعلان عن قانون جنائي جديد. سيقوم القانون بحظر ممارسة الجنس خارج إطار الزواج ويُحكم على الأشخاص غير المتزوجين الذين يعيشون معًا بالسجن لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى قوانين أخرى.

هولندا

اكتظت الشوارع الهولندية بآلاف المزارعين الذين يقودون جراراتهم إلى لاهاي في 1 أكتوبر، جاءوا للاحتجاج ضد المزاعم من أعضاء البرلمان الهولندي بأن الزراعة كانت المسؤولة عن الانبعاثات المرتفعة، وأنه يجب القضاء على بعض مواشي المزارعين.

وقال المزارعون بدورهم إن قطاع الطيران كان المسؤول عن الانبعاثات المرتفعة، ولكن لم تكن تتلقى نفس كمية اللوم.

فرنسا

إلى جانب المزارعين الهولنديين، كذلك كان المزارعون الفرنسيون غاضبين من سياسة الدولة في الزراعة. يخطط المزارعون للتظاهر في 8 أكتوبر بحواجز على الطرق السريعة الفرنسية الرئيسية.

المزارعون ما هم إلا مجموعة واحدة من بين العديد من المجموعات المحتجة ضد سياسات الحكومة الفرنسية، بعد 45 أسبوعاً متتالياً من الاحتجاجات من قِبل «السترات الصفراء»، لم تظهر على الاحتجاجات أي علامة بالتراجع.

خلال إضراب المناخ العالمي الشهر الماضي، الذي جذب عشرات الآلاف من المحتجين في باريس، «محتجو «السترات الصفراء» وأقرانهم أصبحوا عنيفين، وتمت مواجهتهم بحوالي 7500 شرطي من أجل السيطرة عليهم.

في الوقت نفسه، آلاف ضباط شرطة باريس يقومون بالمظاهرات الخاصة بهم، بعد ارتفاع معدل حالات الانتحار بين الضباط الفرنسيين، الذي نسبه إلى السلسلة التي تحتوي احتجاجات «السترات الصفراء» لأسابيع.

روسيا

في موسكو تجمع المحتجون للمطالبة بإنهاء المحاكمات ضد هؤلاء الذين تم اعتقالهم أثناء احتجاجات الصيف الجماعية، حيث قدرت الشرطة الروسية أن عدد المحتجين بلغ 20.000 ولكن المنظمين يدعون أن العدد أعلى بكثير.

البيرو

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رئيس البيرو مارتن فيزكارا، فكك كونغرس البلاد في يوم الاثنين بعد أشهر من الجهود للقضاء على الفساد التي أثبتت عدم نجاحها بسبب المشرعين اليمينيين الذين يماطلون في السياسات الجديدة.

هايتي

هايتي المضطربة بالفعل انفجرت إلى المزيد من الاحتجاجات العنيفة في 25 سبتمبر، حيث طالب المحتجون باستقالة الرئيس جوفينيل مويس، وتوجهوا إلى الشوارع مرة أخرى بعد أن ألقى عليهم خطابا في الساعة 2 صباحًا يطالبهم بالوحدة وقائلًا إنه لن يتنحى.

لبنان

اندلعت الاحتجاجات ضد الظروف الاقتصادية السيئة في أرجاء لبنان، خصوصاً في ظل تدني سعر صرف العملة اللبنانية مقابل الدولار، بعد أن كان مستقرا منذ 1997 – ولكن في الأسبوع الماضي، واجه الناس صعوبة في الحصول على العملة بذلك السعر.

سورية

تظاهر أفراد من الأكراد السوريين بسبب استبعادهم من لجنة الأمم المتحدة التي تهدف إلى إعادة كتابة مسودة دستور بناء سورية، وهي اللجنة التي تم الإعلان عنها في 23 سبتمبر، وستضم 150 عضوًا، منقسمين بالتساوي بين الحكومة والمجتمع المدني والأعضاء المعارضين.

العراق

اندلعت الاحتجاجات في 1 أكتوبر في العراق وتسببت بوفاة أكثر من ثمانية أشخاص حتى الآن، وذلك بسبب الاستياء من حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وسياساتها، وعدم قدرتها على تحسين الخدمات العامة والبطالة.

فلسطين

احتج الفلسطينيون في القدس والضفة الغربية ضد تنويم المعتقل الفلسطيني المتهم بقتل مراهق إسرائيلي في المستشفى أثناء التحقيقات من قِبل القوات الإسرائيلية، بسبب كونه مشتبهًا به في تفجير بالقرب من مستوطنة إسرائيلية تسبب في مقتل إسرائيلية يبلغ من العمر 17 عامًا.

أبرز الأسباب والمطالبات المحركة للاحتجاجات في العالم

- محاربة الفساد والبطالة وتحسين الخدمات العامة في العراق

- احتجاجات بسبب تباطؤ الاقتصاد، وتدني سعر صرف الليرة في لبنان

- احتجاجات ضد سياسات الحكومة في مجال الزراعة في هولندا

- احتجاج أكراد سورية بسبب استبعادهم من لجنة معنية بالدستور السوري

- تظاهرات في هونج كونج ضد قانون يبيح تسليم المطلوبين إلى الصين

- دعوات لوقف وإنهاء الملاحقات القضائية ضد المحتجين في روسيا