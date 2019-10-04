100 ألف معتمر من بريطانيا

تخطي
أوضح آشر لـ«دوت الخليج» أن «إطلاق التأشيرة السياحية وتبسيط إجراءاتها يعد مبادرة ممتازة ستزيد عدد الزوار، كما أن تخفيض الرسوم سيجعل عدد المعتمرين البريطانيين يتخطى الـ100 ألف في السنة».
وأضاف «أشكر وزارة الحج والعمرة ومؤسسة الأدلاء والجهات الأخرى على ما قدموه خلال موسم الحج لـ25 ألف حاج بريطاني».
ثلاثة عوامل
رأى آشر أن هناك 3 عوامل تتحكم بأعداد الحجاج والمعتمرين هي الوضع الاقتصادي والفرص الوظيفية والسعر، وقال إن «تكلفة الحاج تصل إلى 7500 دولار وسطياً، وأقل سعر لمجموع الخدمات والتذاكر وغيرها يصل إلى 5 آلاف جنيه استرليني ويرتفع حتى 15 ألفا، ومع ذلك فنحن مهيئون لارتفاع عدد المعتمرين بحيث يتخطى الرقم السابق المسجل العام الماضي البالغ 100 ألف معتمر بريطاني».
- 100 ألف حاج ومعتمر من بريطانيا العام الماضي
- 7500 دولار تكلفة الحاج البريطاني وسطيا
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