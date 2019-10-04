100 ألف معتمر من بريطانيا

توقع القنصل البريطاني سيف الدين آشر زيادة الزوار البريطانيين والأوروبيين إلى السعودية بعد إطلاق التأشيرة السياحية وتسهيلها، متوقعا زيادة المعتمرين من بريطانيا لأكثر من 100 ألف بعد تخفيض رسوم العمرة إلى 300 ريال، مشيراً في حفل القنصلية البريطانية للجهات المعنية بخدمة الحجاج والمعتمرين البريطانيين في المدينة المنورة إلى 3 عوامل تتحكم في زيادة عدد الحجاج.

تخطي

أوضح آشر لـ«دوت الخليج» أن «إطلاق التأشيرة السياحية وتبسيط إجراءاتها يعد مبادرة ممتازة ستزيد عدد الزوار، كما أن تخفيض الرسوم سيجعل عدد المعتمرين البريطانيين يتخطى الـ100 ألف في السنة».

وأضاف «أشكر وزارة الحج والعمرة ومؤسسة الأدلاء والجهات الأخرى على ما قدموه خلال موسم الحج لـ25 ألف حاج بريطاني».

ثلاثة عوامل

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رأى آشر أن هناك 3 عوامل تتحكم بأعداد الحجاج والمعتمرين هي الوضع الاقتصادي والفرص الوظيفية والسعر، وقال إن «تكلفة الحاج تصل إلى 7500 دولار وسطياً، وأقل سعر لمجموع الخدمات والتذاكر وغيرها يصل إلى 5 آلاف جنيه استرليني ويرتفع حتى 15 ألفا، ومع ذلك فنحن مهيئون لارتفاع عدد المعتمرين بحيث يتخطى الرقم السابق المسجل العام الماضي البالغ 100 ألف معتمر بريطاني».

- 100 ألف حاج ومعتمر من بريطانيا العام الماضي

- 7500 دولار تكلفة الحاج البريطاني وسطيا