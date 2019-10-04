Gallup: هل للأيديولوجيا تأثير في تصورات الأميركيين للنجاح

كيف يُعرّف الأميركيون النجاح؟ تقرير جديد أجرته Populace وGallup، اكتشف أن أقل من 10% من الأميركيين شخصيا يعرّفون النجاح بطرق موجهة ذات مقارنة محصلتها صفرية، إلا أن هنالك انفصالا بين تصورات الأميركيين لتحقيقهم للنجاح الشخصي، وما يعتقدون أن المجتمع يعتبرونه نجاحا.

هل الأميركيون ناجحون؟

يقول الكاتبان أج. رينهارت وزاك ريتر، إن عدادا كبيرا من الأميركيين يحققون النجاح وفقا لمنظورهم الخاص بهم للنجاح «النجاح الشخصي»، مقارنة بما يعتقدون أنه منظور المجتمع للنجاح «النجاح المجتمعي المتصور». متوسط درجة النجاح الشخصي هو 68 «على مقياس مكون من 100 نقطة، بينما درجة متوسط النجاح المجتمعي المتصور بلغت 31.

درجة

درجة النجاح الشخصي لدى الأميركيين تختلف بشكل واسع بناء على دخل الأسرة، فنجد أن ذوي الدخل الأسري المنخفض عادة يشيرون إلى تحقيق نجاح أقل مقارنة بذوي الدخل الأعلى، ولكن هذه العلاقة تنبسط بمجرد وصول دخل الأسرة 75000 دولار إلى 99.999 دولارا.

فروقات أيديولوجية

هنالك كذلك فروقات أيديولوجية في درجات النجاح الشخصي للأميركيين. الأميركيون الذين يُصنفون «ليبراليين جدا»، ذو متوسط درجة نجاح شخصي تبلغ 63 أو «ليبراليين بعض الشيء» بدرجة نجاح 66، عادة يشيرون إلى نجاح شخصي أقل من «محافظين بعض الشيء» بدرجة نجاح 72 أو «محافظين جدا» بدرجة نجاح 71. لدى الوسطيين متوسط درجة نجاح شخصي تبلغ 70، أقل بقليل من هؤلاء ذوي المنظور المحافظ.

تعريف

كي يتم قياس مدى الأهمية التي يضعها الأميركيون في صفات معينة من تعريفاتهم للنجاح الشخصي والمجتمعي المتصور، تم عرض ملفين لأشخاص على المشاركين. كل ملف يحتوي على 6 خصائص تم اختيارها بشكل عشوائي من 76 صفة موجودة في 8 مجالات «التعليم - العلاقات - الشخصية - المالية - الصحة - العمل - جودة الحياة والحالة الاجتماعية»، حيث سُئِل المشاركون أي ملف يعتبر أكثر نجاحا وفقا لتعريفهم الشخصي للنجاح وتصورهم لكيف يقوم الآخرون في المجتمع بتعريف النجاح، وقام كل مشارك بإكمال 12 سؤالا اختياريا.

التقديرات

التقديرات المستنتجة من هذه المنهجية مفهومة بشكل أفضل من ناحية فطيرة النجاح، بحيث كل شريحة منها تمثل مقدار مساهمة كل مجال على التكوين العام للنجاح، حيث قدمت النتائج أفكارا بخصوص الاختلاف الذي يصنعه الأميركيون بين تعريفات النجاح الشخصية والمجتمعية المتصورة.

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الفئات الديموغرافية

ليس من الصادم أن الفئات الديموغرافية المختلفة تنظر للأهمية النسبية للسمات المختلفة التي تكوّن مجالات النجاح بشكل مختلف، مثلًا، مقارنةً بالرجال، فإن النساء يولين أهمية أكثر لصفات «أن يكون مشهورًا» بنسبة 23.4% مقابل 19.4% ولديه عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 4.3% مقابل 3.3%، بالنسبة لتعريف النجاح المجتمعي المتصور إجمالا، هذا يعني أن النساء يعتقدن أن الآخرين في المجتمع يولون قيمة أكبر للحالة الاجتماعية كمؤشر للنجاح.

تصورات

الاختلافات في تصورات النجاح كذلك تختلف بحسب العمر، فتركيبة ترى أن الأميركيين الشباب «بعمر 18 إلى 35» يعتقدون أن الآخرين في المجتمع ينظرون للنجاح بأنه يتمحور أكثر حول أهم خمس صفات «مشهور»، و«لديه شهادة متقدمة»، «خريج من جامعة معروفة» و«يمتلك أعمالا»، و«لديه متابعون على وسائل التواصل الاجتماعي»، مقارنةً بالمشاركين الذين تبلغ أعمارهم 65 فأكبر «54.8% مقابل 41.8%»، ما يشير إلى أن الأميركيين الأكبر سنا يمتلكون عادة نظرة متنوعة أكثر بخصوص كيف يعتقدون أن الآخرين يعرّفون النجاح المجتمعي.

النجاح الشخصي المحقق بحسب أيديولوجية الأسرة

- ليبراليون جدا 63 متوسط درجة نجاحهم الشخصي

- ليبراليون بعض الشيء 66 متوسط درجة نجاحهم الشخصي

- وسطيون 70 متوسط درجة نجاحهم الشخصي

- محافظون بعض الشيء 72 متوسط درجة نجاحهم الشخصي

- محافظون جدا 71 متوسط درجة نجاحهم الشخص