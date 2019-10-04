رئيس مجلس النواب البرازيلي يستقبل مساعد رئيس الشورى

استقبل رئيس مجلس النواب البرازيلي رودريجو مايا، في مقر مجلس النواب بالعاصمة البرازيلية برازيليا، أمس، وفد مجلس الشورى، برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان.وأكد مايا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على تعزيزها، فيما عدّ الصمعان هذه العلاقات متميزة وإن كانت تحتاج على المستوى البرلماني إلى مزيدٍ من التفعيل.

لقاء

التقى وفد الشورى بالسيناتور فيرناندو كولور دي ميلو (رئيس الجمهورية البرازيلية سابقاً)، واستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبدى دي ميلو إعجابه بالتطور الذي وصلت إليه المملكة في مجال التعاملات الإلكترونية. واجتمع الوفد كذلك برئيس التكتل الزراعي في البرلمان البرازيلي النائب السيو مورييرا، الذي أبدى حرص بلاده على التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية بين البلدين، مشيرا إلى قيام البرازيل بعددٍ من الإجراءات لتعزيز التعاون الزراعي والاستثماري بين البلدين واستعداد البرازيل لتلبية متطلبات السوق السعودي في مختلف السلع الزراعية وسعي البرازيل إلى تكون المملكة موزعة للمنتجات البرازيلية في المنطقة. بدوره، شدد الصمعان على ضرورة إزالة المعوقات التي قد تؤثر على صادرات البرازيل إلى المملكة ومن ذلك مطابقة الدواجن البرازيلية المصدرة إلى المملكة للمواصفات المعتمدة والالتزام بقرار مجلس الوزراء المتعلق بالمنظومة الوطنية للتعامل مع المنتجات (الحلال)، ونقل وتوطين التقنية في مجال الصناعات الغذائية.

دفاع

اجتمع الوفد كذلك برئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني في مجلس النواب البرازيلي النائب إدورادو بولسونارو، الذي أعرب عن تطلعه لمزيدٍ من التعاون في المجال البرلماني بين الجانبي.

كما التقى الوفد نائب وزير الاتصالات والتقنية والعلوم والابتكار البرازيلي جوليو سمقهاني، وبحثوا مجالات التعاون المشتركة بين المملكة والبرازيل في المجالات التقنية.

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أبرز نقاط الاجتماعات

- التأكيد على تعزيز التعاون

- البرازيل تبدي استعدادها لتلبية متطلبات السوق السعودي زراعيا

- البرازيل تسعى أن تكون المملكة موزعة لمنتجاتها في المنطقة.

- تعاون في مجالات التقنية والصناعات الغذائية