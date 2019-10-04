العمرو يرعى تخريج تأسيسية الإنقاذ البحريني

وتولى التدريب في الدورة (20) مدربا، وركزوا على توضيح المبادئ الأساسية لمنهج INSARAG، ورسم الخطط لتحقيق التصنيف الدولي.
و تم تزويد المتدربين بتقنيات البحث والإنقاذ وفق المنهجية والآلية الخاصة بالمجموعة الدولية الاستشارية للبحث والإنقاذ، عند القيام بعمليات البحث والإنقاذ، والتعرف على أحدث التقنيات والتجهيزات الموجودة وكيفية العمل لمواجهة مخاطر الزلازل والانهيارات، إضافة إلى تزويدهم بالخطوات الكاملة لتنظيم آلية استقبال ودخول الفرق الدولية والمنظمات الإغاثية بالتعاون مع السلطة المحلية في البلد المتضرر من الكارثة، إضافة إلى تعريفهم بمفهوم الإسعافات الأولية المقدمة لأعضاء الفريق والقدرة على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين تحت الأنقاض، وكيفية التعامل معهم حسب المعايير العالمية.
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