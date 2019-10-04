سلطان بن سلمان يتلقى اتصالا من محطة الفضاء الدولية

تلقى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، أول رائد فضاء عربي مسلم الأمير سلطان بن سلمان، اتصالا هاتفيا من رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري من محطة الفضاء الدولية. وثمن الأمير سلطان هذه المكالمة، معبرا عن سعادته بنجاح رحلة المنصوري إلى الفضاء. وجدد المنصوري خلال المكالمة الهاتفية التأكيد على أن أحد أهم أسباب شغفه بريادة الفضاء هو الدور الكبير الذي قام به الأمير سلطان بن سلمان حينما قرأ عن رحلة سموه إلى الفضاء عام 1985 عبر المكوك الفضائي ديسكفري، موضحا أنه حرص على إجراء الاتصال الهاتفي قبيل مغادرته محطة الفضاء الدولية تقديرا وعرفانا للأمير سلطان الذي كانت رحلته إلى الفضاء قبل 34 عاما ملهمة لكل شعوب المنطقة.

عودة

وكان المنصوري عاد أمس إلى الأرض، قادماً من المحطة، بعد أن قضى 8 أيام في الفضاء.

وكان على متن المركبة أيضا رائد الفضاء الأميركي نيك هيج، ورائد الفضاء الروسي أليكسي أوفشينين. وبعد الهبوط بفترة قصيرة، تم إخراج رواد الفضاء الثلاثة من مركبة الفضاء الخاصة بهم. وضحك المنصوري للكاميرات بعد وصوله، حيث كان يحمل علم بلاده.