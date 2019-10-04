سلطان بن سلمان يتلقى اتصالا من محطة الفضاء الدولية

عودة
وكان المنصوري عاد أمس إلى الأرض، قادماً من المحطة، بعد أن قضى 8 أيام في الفضاء.
وكان على متن المركبة أيضا رائد الفضاء الأميركي نيك هيج، ورائد الفضاء الروسي أليكسي أوفشينين. وبعد الهبوط بفترة قصيرة، تم إخراج رواد الفضاء الثلاثة من مركبة الفضاء الخاصة بهم. وضحك المنصوري للكاميرات بعد وصوله، حيث كان يحمل علم بلاده.
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