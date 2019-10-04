السيسي يبحث مع الجيش حماية ركائز الأمن

وجاء هذا الاجتماع الأول الذي شارك فيه وزير الدفاع ورئيس الأركان وكبار قادة القوات المسلحة بعد عبور مصر موجة من الاحتجاجات الشعبية على الغلاء وارتفاع الأسعار التي شهدت نشر شائعات عن وجود انقسام داخل الجيش المصري على خلاف الواقع.
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