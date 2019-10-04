معرض في باريس لإبراز جهود المملكة الإغاثية

افتتح المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، معرض المركز المصاحب لندوة «دور المساعدات الإنسانية في دعم العلوم والمعارف بالمناطق المتضررة»، التي نظمها المركز أول من أمس، وذلك بمقر منظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس.

ويشتمل المعرض على المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز البالغة 1.062 مشروعا في 45 دولة حول العالم، وذلك في مجالات عدة منها قطاع الأمن الغذائي، الصحة والحماية والرعاية والإغاثة العاجلة والتعليم، وبرامج إيواء النازحين، وإقامة المخيمات لهم وكيفية الوصول إلى المستحقين من خلال الجسور الإغاثية الجوية وعبر السفن والقوافل البرية.

ألغام

أبرز المعرض عبر الشاشات التفاعلية واللوحات والصور الجهود المبذولة في برنامج المركز لنزع الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية «مسام»، وانتزاعه لما يقارب من 90 ألف لغم متنوع في اليمن، ومشروع مركز الأطراف الصناعية، الذي يصنع ويوفر الأجهزة التعويضية والأطراف المبتورة وإقامة برامج تأهيلية متنوعة للمتضررين، ومشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية، فضلا عن توزيع كتيبات ومطويات على السادة الزوار.

وشهد افتتاح المعرض وزير التربية والتعليم في الصومال عبدالله جودا بري، ووزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبدالله لملس، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الدكتور إبراهيم البلوي، ومندوبو عدد من الدول لدى منظمة اليونسكو.

قطاعات يبرزها المعرض

- الأمن الغذائي

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- الصحة والحماية والرعاية

- الإغاثة العاجلة

- التعليم

- برامج إيواء النازحين

- نزع الألغام