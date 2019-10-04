قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن روسيا تساعد الصين في بناء نظام إنذار ضد هجمات الصواريخ.

وأضاف بوتين، أمام مؤتمر للسياسات الدولية بمنتجع سوتشي الروسي، "هذا أمر بالغ الأهمية سيزيد بشكل جذري من القدرات الدفاعية لجمهورية الصين الشعبية".

ونظام الإنذار هذا لا تملكه، في الوقت الراهن، سوى روسيا نفسها والولايات المتحدة.

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