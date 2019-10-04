كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب عراقي: فرص بقاء حكومة رئيس الوزراء ضئيلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد حسن فدعم، النائب العراقي، اليوم الخميس، بأن فرص بقاء حكومة عادل عبد المهدي ضئيلة، وأن مسألة رحيلها باتت الأقرب للخروج من المشهد المتأزم.

وأضاف في حديثه، "نحن ندعم التظاهرات، وهذا ما حذرنا به في وقت سابق، خاصة في ظل اعتماد المحاصصة، وتردي الخدمات والفساد المستشري، كل هذا دفع الشعب للانفجار في وجه الحكومة".

وتابع فدعم، بعض المندسين في التظاهرات حاولوا دفع الاحتجاجات للخروج عن مسارها السلمي، وأنه في الوقت الذي يدعم فيه الاحتجاج لا يجب الخروج عن القانون، أو المساس بالمصالح العامة.

وأشار إلى أن "البرلمان طلب عقد جلسة طارئة للبرلمان، إلا أن رئاسته لم ترد بشأن موعد عقد الجلسة حتى اليوم الخميس".

وشدد فدعم، على أنه حال تصاعد الاحتجاجات، فسيكون استبدال الحكومة هو الأقرب.

وقال عادل عبد المهدي، رئيس وزراء العراق، اليوم الخميس، إنه يسعى للتواصل مع المحتجين للنظر في مطالبهم.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بيانا عن مكتب عبد المهدي، قال فيه إن رئيس وزراء العراق، أكد على أن الحكومة تسعى للتواصل مع المحتجين للنظر في مطالبهم.

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وقرر مجلس مكافحة الفساد في العراق، اليوم الخميس، وقف نحو ألف موظف بتهم الاختلاس وتبديد المال العام.

نقلت قناة "الحدث" عن التلفزيون العراقي، أنه تم تنحية ألف موظف بتهم الفساد في الوقت، الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات وقعت خلالها أعمال عنف.