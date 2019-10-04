كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتفاضة الشعب.. الشباب الإيراني يتحدى صناديد النظام ويقيمون بنشاطات لقادة المقاومة (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال معاقل الانتفاضة في إيران، تشتعل بالأعمال الاحتجاجية، التي يبدع فيها الشباب الإيراني، فهي لم تنحصر فقط في الخروج للشوارع والتظاهرات العلانية، إذ تتخذ العديد من الأوجه، من بينها رفع الروح المعنوية الداخلية من خلال تذكر قادة المقاومة الإيرانية، عن طريق رفع صورهم على الحوائط في الشوارع، وكتابة الشعارات المنددة بحكم الملالي.

تحد واضح

وفي تحد واضح لنظام الملالي، قام شباب معاقل الانتفاضة، بجولة جديدة ضمن تمردهم على الحكم، برفع صور قادة مقاومة الشعب الإيراني، "مسعود و مريم رجوي"، ضد نظام الملالي، وأغرقت الصور العاصمة طهران، ومدن شيراز، والأهواز، وآمول، ويزد.

ظروف أمنية مشددة

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وجاء ذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد في إيران في أول شهر «مهر» الإيراني، فيما قام أعضاء معاقل الانتفاضة بتحقيق هذه النشاطات الجريئة والمخاطرة بأرواحهم، رغم الظروف الأمنية المشددة التي فرضها النظام الحاكم.

وفيما يلي جانب من توثيق نشاطات معاقل الانتفاضة :-

طهران – جسر مشاة آزمايش – معقل الانتفاضة رقم 530 – لصق صورة لمريم رجوي – اکتوبر 2019