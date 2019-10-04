كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتفاضة الشعب.. الشباب الإيراني يتحدى صناديد النظام ويقيمون بنشاطات لقادة المقاومة (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحد واضح
وفي تحد واضح لنظام الملالي، قام شباب معاقل الانتفاضة، بجولة جديدة ضمن تمردهم على الحكم، برفع صور قادة مقاومة الشعب الإيراني، "مسعود و مريم رجوي"، ضد نظام الملالي، وأغرقت الصور العاصمة طهران، ومدن شيراز، والأهواز، وآمول، ويزد.
ظروف أمنية مشددة
وجاء ذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد في إيران في أول شهر «مهر» الإيراني، فيما قام أعضاء معاقل الانتفاضة بتحقيق هذه النشاطات الجريئة والمخاطرة بأرواحهم، رغم الظروف الأمنية المشددة التي فرضها النظام الحاكم.
وفيما يلي جانب من توثيق نشاطات معاقل الانتفاضة :-
طهران – جسر مشاة آزمايش – معقل الانتفاضة رقم 530 – لصق صورة لمريم رجوي – اکتوبر 2019
شيراز – الطريق الخارجي للمدينة - معقل الانتفاضة رقم 400 – لصق صورة لمسعود رجوي – اکتوبر 2019