كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل... ارتفاع عدد ضحايا العراق إلى 31 قتيلا والمصابين إلى 1188 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخذ عدد ضحايا المظاهرات في عموم العراق، اليوم الخميس، في الأرتفاع إلى 31 قتيلا، والمصابين إلى 1188 شخصا.

وقال مصدر من مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، ارتفع عدد الوفيات إلى 31 والإصابات إلى 1188 ، بين مدنيين ورجال أمن، في عموم العراق.

هذا وأفيد في وقت سابق، بأن عدد الموقوفين الكلي 257 شخصا، والمفرج عنهم 209 آخرين.

كما أفاد مراسل، بتجدد التظاهرات بأعداد قليلة رغم حظر التجوال في بعض المناطق وسط بغداد.

وكان قد أفاد المراسل في بغداد، يوم أمس الأربعاء، بأن السلطات العراقية قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارا للاحتجاجات الشعبية.

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