كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الهيئة العليا للانتخابات بتونس يلتقي "القروي" في السجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قابل نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل القروي بالسجن المدني بالمرناقية.
وأفادت الهيئة في بيان، بأن اللقاء تمحور حول سبل قيام القروي بحملته الانتخابية على قدم المساواة مع منافسه.
وجاء اللقاء في إطار لقاءات الهيئة مع المترشحين بصفة نهائية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
وأضاف البيان، أن اللقاء جرى بحضور مدير السجن المدني وممثل عن الإدارة العامة للسجون والإصلاح، وذلك بعد الحصول على ترخيص في الغرض من قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، عملا بالفصل بالقانون المتعلق بنظام السجون.
وأكدت الهيئة، على أنها ملتزمة بتوفير مناخ ملائم للانتخابات الرئاسية، التي أثارت جدلا كبيرا في ظل وجود أحد مرشحيها في السجن على ذمة قضية فساد.
وقال بفون، في تصريحات سابقة، إن الهيئة بذلت ما يكفي من العناية في مسألة القروي، لكن القانون يفرض علينا إجراء الانتخابات في آجالها، وليتحمل الجميع مسؤولياته.
وتابع، راسلنا مختلف الجهات القضائية، وطلبنا منها تمكين القروي من القيام بحملته الانتخابية.
وتشهد الجولة الثانية من الانتخابات، منافسة بين المرشح قيس سعيّد، الذي حصد العدد الاكبر من أصوات الجولة الأولى، ورجل الأعمال المسجون نبيل القروي.
ويقبع القروي، منذ 23 أغسطس الماضي، بالسجن، إثر توقيفه بموجب قرار قضائي، على خلفية شكوى تقدمت بها ضده منظمة محلية مستقلة تسمى "أنا يقظ"، تتهمه فيها بغسيل الأموال والفساد، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع عنه.
وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، قد قالت في وقت سابق، أن المرشحان قيس سعيد ونبيل القروي قد نجحا في الحصول على المركزين الأول والثاني في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
من المنتظر أن يخوض المرشحان جولة ثانية لتحديد الفائز برئاسة تونس، بعدما كشفت الهيئة عن حصول قيس سعيد على 620 ألفا و711 صوتا أي ما يعادل 18.4% من الأصوات.
كما حصل نبيل القروي من حزب "قلب تونس" على المرتبة الثانية، بإحرازه 525 ألفا و517 صوتا أي ما يعادل 15.6% من أصوات الناخبين.
وفي وقت يقبع فيه القروي في السجن، قالت الهيئة العليا للانتخابات إنه في حال فوز القروي بالرئاسة سوف تعلنه رئيسًا لتونس.