تمكنت المصالح الأمنية الثانية التابعة لولاية أمن مراكش، صباح اليوم الخميس، من حجز كمية كبيرة من مسكر ماء الحياة بحي باب دكالة. وحسب مصادر “اليوم24″، فإن هذه العملية تدخل في إطار رصد نشاط أحد مروجي ماء الحياة بعد اخبارية توصلت بها المصالح الأمنية تفيد وجود نشاط ومروّجيه ل”الماحيا” بمنطقة باب دكالة. وأضاف المصدر ذاته، أن الكمية المحجوزة تجاوزة 140 لترا من مسكر ماء الحياة كانت مجهزة في أكياس بلاستيكية ومعدة لتوزيع بالمنطقة. هذا وقد صدرت مذكرة بحث في حق المتهم الرئيسي الذي يوجد في حالة فرار، فيما الأبحاث لازالت جارية من أجل إيقاف المعني بالأمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مراكش.. حجز 140 لترا من “الماحيا” كانت معدة لتوزيع في أكياس بلاستيكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.