إطلاق أول تطبيق في المغرب يهدف إلى التعلم الإلكتروني لفائدة تلامذة السلك الابتدائي – التفاصيل

أطلق، اليوم الخميس، أول تطبيق في المغرب، يهدف إلى التعلم الإلكتروني لفائدة تلامذة السلك الابتدائي، والذي يحمل اسم”NOON KIDS”، هذا “التطبيق يتوافق مع البرنامج التعليمي الوطني، ويغطي جميع مستويات السلك الابتدائي”، بحسب الشركة الناشئة لهذا التطبيق.

وفي هذا السياق، أوضح محمد التيموري، المدير المساعد في الشركة، التي أشرفت على هذا التطبيق، أن “NOON KIDS” هي أول بيئة تعليمية رقمية في المغرب تستجيب لضرورة التكيف مع الظهور المتنامي للتكنولوجيات المعلوماتية الحديثة، وكذلك الحاجة إلى تكملة تعليم الأطفال بطرق أكثر تفاعلية، والتي تتطلب انتباههم بشكل مختلف، وتشجيع رغباتهم في التعلم”.

ويسهر على هذا التطبيق الرقمي مجموعة من الأساتذة الجامعيين، في عدة تخصصات، من أجل تقديم دروس، وتمارين، وحلول، تتماشى مع المناهج التعليمية الوطنية.

ويأتي هذا التطبيق الرقمي، الذي يعد الأول من نوعه للتعلم الإلكتروني في المغرب، من أجل توحيد، وإثراء تعلم التلاميذ المغاربة، وإشراكهم أكثر من خلال استغلال آلاتهم الرقمية، ويمكن إشراك الآباء في التتبع، وتحديد هفوات أبنائهم من خلال منصة خاصة بهم، تنشر فيها تقارير مع سرد لنقاط القوة والضعف لدى طفلهم، بالإضافة إلى الصعوبات، التي تمت مواجهتها أثناء استعراض التطبيق، والمساعدة على التوجيه.