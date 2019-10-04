هل تنخفض «أجرة المواصلات» بعد أسعار البنزين الجديدة؟

الموجز

بعد، قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، والتي قامت بخفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية.

الأسعار الجديدة

وقررت اللجنة، خفض السعر بـ 25 قرشًا للتر ليصبح 6.50 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ 250 جنيهًا ليصبح بـ 4250 جنيهًا وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.

أجرة المواصلات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قرار وزارة البترول بخفض أسعار البنزين، لن يؤثر على أجرة المواصلات.

وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية، اليوم الخميس، خفض أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، بقيمة 25 قرشا، وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا.

لن تنخفض

وأضاف "قاسم"، لمصراوي، أن "هذا القرار لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على أجرة المواصلات سواءً الداخلية أو بين المحافظات، وستستمر على ما هيّ عليه دون انخفاض".

لا يشمل سعر السولار

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وواصل: "القرار لا يشمل سعر السولار، وأغلب سيارات الأجرة والنقل العام تعمل بالسولار".

وخفضت اللجنة سعر بنزين 80 ليصبح 6.5 جنيه، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95، مع ثبات أسعار السولار والبوتاجاز.

وتطبق الحكومة نظاما جديدا لتسعير الوقود يرتبط بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ويجرى مراجعته كل 3 أشهر، على أن لا تزيد نسبة الانخفاض أو الزيادة على 10%.

قرار التسعير التلقائي

ووفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، أعلنت اللجنة مساء اليوم الخميس خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاث فى السوق المحلية25 قرشا للتر.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالى

بنزين 80 - 650 قرشا بدلا من 675 قرش

بنزين 92 - 775قرشا بدلا من 800 قرش

بنزين 95 - 875 قرش بدلا 900 قرش

خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا بدلا من 4500 جنيها اعتبارا من الساعة 12 صباحا.

وقالت اللجنة فى بيان صحفى أن القرار يأتي في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.