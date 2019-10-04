آكار ابلغ نظيره الأميركي بأن تركيا تسعى لاقامة منطقة آمنة في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وزير الدفاع خلوصي أكار أبلغ نظيره الأميركي مارك إسبر هاتفياً، بأن أنقرة مصممة على إنهاء العمل مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بإقامة "المنطقة الآمنة" في شمال شرق سوريا إذا تلكأت واشنطن في هذا الأمر.
وابلغ اكار نظيره الاميركي بأن تركيا تسعى لإقامة منطقة آمنة بعمق نحو 30 كيلومترا في الأراضي السورية إلى الشرق من نهر الفرات، داعيا "الولايات المتحدة لوقف دعمها تماما لوحدات حماية الشعب الكردية".
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