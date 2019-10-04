آكار ابلغ نظيره الأميركي بأن تركيا تسعى لاقامة منطقة آمنة في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وزير الدفاع ​خلوصي أكار​ أبلغ نظيره الأميركي ​مارك إسبر​ هاتفياً، بأن ​أنقرة​ مصممة على إنهاء العمل مع ​الولايات المتحدة​ فيما يتعلق بإقامة "المنطقة الآمنة" في شمال شرق سوريا إذا تلكأت ​واشنطن​ في هذا الأمر.

وابلغ اكار نظيره الاميركي بأن ​تركيا​ تسعى لإقامة منطقة آمنة بعمق نحو 30 كيلومترا في ​الأراضي السورية​ إلى الشرق من ​نهر الفرات​، داعيا "الولايات المتحدة لوقف دعمها تماما لوحدات حماية الشعب الكردية".