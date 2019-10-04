الدفاع الروسية تعلن بناء محطتين جديدتين للإنذار من الهجمات الصاروخية

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أنها ستقوم ببناء محطتين جديدتين للإنذار من الهجمات الصاروخية بحلول عام 2022.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الروسية أنه " يتم التخطيط لنشر أكثر من 10 مجمعات ليزر ضوئية وتقنية ورادارات جديدة في ​روسيا​ بحلول عام 2022 لرصد وكشف الأجسام الفضائية والتعرف عليها".

وأشار المكتب الى أنه "يستمر عمل بناء محطات رادارات جديدة لنظام التحذير من الهجوم الصاروخي في جمهورية كومي ومنطقة مورمانسك، ومن المقرر الانتهاء من هذه الأعمال في عام 2022",

وتواصل محطتي الرادار في مقاطعتي كالينينغراد وإركوتسك المناوبة القتالية.

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